Общество
RT на русскомМинтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минтруд подготовил проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.РБК11:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
В офисе «Т-Платформы» в Москве проходят обыски
Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе «Т-Платформы» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Транспорт
Холдинг РЖД запустил сервис доставки еды к поездам
АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД) запустило сервис доставки к поезду еды из ресторанов и кафе.
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Политика
Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
Политика
Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»
Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Происшествия
В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха
В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Общество
«Яндекс.Дзен» внесли в реестр организаторов распространения информации
Попадание в реестр обязывает сервис «Яндекса» предоставлять по запросу спецслужб всю информацию о действиях пользователей.
Политика
Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить свое название
Zuma\TASS Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название.
Политика
Глава Эстонии извинилась за министра, оскорбившего финского премьера
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё принесла извинения за слова главы МВД Марта Хельме назвавшего "продавщицей" финского премьер-министра Санну Марин, сообщает канцелярия финского главы.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Зеленский вступился за обвиненного в нацизме футболиста Зозулю
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю, которого ранее испанские фанаты обвинили в нацизме.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Происшествия
Пираты напали на танкер в Гвинейском заливе. Экипаж захвачен
Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
Экономика
«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов
Оператор мобильной связи «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проинформировал абонентов об изменении архивных тарифов с 16 января 2020 года.
Политика
Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год
За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России
С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Политика
Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Политика
Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила,
Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, что министр юстиции Малюска и министр экономики Милованов подали премьер-министру заявление об увольнении из-за низких зарплат.
Происшествия
Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".