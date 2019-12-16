Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минтруд подготовил
 проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
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Пираты напали на нефтяной танкер Duke в Гвинейском заливе у берегов Западной Африки.
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«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

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Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
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Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила,

Исключённая из Слуги народа нардеп Скороход заявила, что министр юстиции Малюска и министр экономики Милованов подали премьер-министру заявление об увольнении из-за низких зарплат.
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Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

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В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
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Буйного пассажира, летевшего в Новосибирск, привязали к креслу скотчем

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