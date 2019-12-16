Общество

RT на русскомRT на русскомМинтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него. Такие предложения содержатся в законопроекте, размещённом на портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Минтруд подготовил
 проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.
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Минтруд предложил сократить срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала

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Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 13:18, Ашберн
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