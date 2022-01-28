РИА НовостиМинтруд предложил создать социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФССМинтруд предложил сформировать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе ведомства.РИА НовостиРаботодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.Pravda.RuКоординировать работу фонда будет Минтруд, в структуре управления появится Наблюдательный совет, в который войдут представители работодателей и профсоюзов.КоммерсантъМинтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.Новая газетаЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРосбалтБлокнот.руРБКУральский рабочийЦарьградEAOmedia.ruАБНVSE42.RUКурьер. Среда. БердскПовестка дняREGNUMКомсомольская правдаПлюс один +1Вечерняя МоскваZnak.comВести ПодмосковьяГлагоLLife.ruПодробнее о событииМинтруд подтвердил предложение объединить ПФР и ФСС с 2023 годаRT на русскомвчера в 10:28ПФР и ФСС объединят в Социальный фондКоммерсантъвчера в 17:25Самое цитируемое«Ъ»: Минтруда предлагает объединить ПФР и ФСС в одну структуруГазета.Ruвчера в 04:26Минтруд предложил реорганизовать Пенсионный фонд и объединить его с ФСС в 2023 годуLenta.ruвчера в 10:19Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе слияния ПФР и ФССТелеканал 360°вчера в 10:56Опубликованы законопроекты о создании единого Социального фондаКоммерсантъвчера в 10:15Минтруд предложил создать социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФССРИА Новостивчера в 10:26«Коммерсантъ»: ПФР и Фонд социального страхования планируют объединить в одну структуруРБКвчера в 21:34Показать ещёОценить2KПоделиться