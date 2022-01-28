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Минтруд предложил создать социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС

Минтруд предложил сформировать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новости
Работодателям предложат общую взносооблагаемую базу для выплаты страховых взносов на пенсионное и социальное страхование.
Pravda.Ru
Координировать работу фонда будет Минтруд, в структуре управления появится Наблюдательный совет, в который войдут представители работодателей и профсоюзов.
Коммерсантъ
Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.
Новая газета

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