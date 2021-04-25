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Минтруд предложил упразднить положения о потребительской корзине в России

Министерство труда и социальной защиты разработало проект приказа о признании утратившим силу положения о потребительской корзине, а также предложило упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума.
РБК
В конце 2020 года в России был введен новый порядок установления величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда.
ТАСС
С этого года прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда устанавливаются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода.
Коммерсантъ
МРОТ в 2021 году составляет 42% от медианной зарплаты, или 12 792 рубля, а прожиточный минимум в целом по России — 11 653 рубля.
BFM.ru

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