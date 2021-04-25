Россияне назвали необходимый для достойной жизни доход

Еще 11% россиян хватило бы для этого менее 50 тысяч рублей, 28% опрошенных назвали достойным доход в 80-120 тысяч в месяц на человека, 15% - от 120 до 200 тысяч.