с чего всё началось

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Политика Киев хочет заставить Россию платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не планирует тратить деньги на восстановление Донбасса после окончания войны и намерен заставить платить за это Москву.

Кино Трейлер сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом появился в Сети Британский артист Генри Кавилл обнародовал на своей странице в соцсети Instagram официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак".

Политика Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.

Общество Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Политика Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Общество Кристина Асмус потребует компенсаций за ее фото на могильной плите Кристина Асмус намерена получить компенсацию за моральный ущерб и ждет извинений от тех, кто в рекламных целях разместил ее портрет на надгробной плите.

Шоу-бизнес Гоша Куценко назвал Марию Порошину «первой настоящей любовью» Куценко поблагодарил Порошину за их общую дочь Полину, а также назвал её «своей первой настоящей любовью».

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму» По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.

Происшествия Макгрегор признал вину в нападении на пожилого мужчину в баре Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор в окружном суде Дублина признал вину в нападении на пожилого мужчину в одном из баров города, сообщает Irish Mirror.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Футбол Червиченко: «Не думаю, что „Спартак“ будет претендовать на место в топ-5» Не думаю, что "Спартак" в этом сезоне будет претендовать на место в пятёрке и тем более бороться за медали.

Происшествия Заказавший невестку отставной генерал МВД арестован на Ставрополье Ессентукский городской суд Ставропольского края заключил под стражу на два месяца генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко,— говорится в сообщении на сайте суда.

Политика МВД РФ создаст подразделения по борьбе с IT-преступлениями В составе МВД РФ появятся подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Политика Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фигурное катание Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.

Футбол В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.

Технологии «Правда кофе» запустила сервис распознавания лиц Филипп Лейтес, основатель сети «Правда кофе» и лауреат премии Golden Brand, рассказал, что видеораспознавание тестируется в девяти кофейнях, но потом может быть введено во всех 6 точках, работающих по франшизе.