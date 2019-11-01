Общество
РБКМинтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
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с чего всё началось
«Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России», — говорится в сообщении ведомства.RT на русском11:21
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:26, Вашингтон
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Зеленскому устроили «коридор позора» в Тернополе
Ранее контактная группа по Донбассу в Минске ранее согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ.
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РИА Новости 05:29
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Газета.Ru вчера в 17:07
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Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
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По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
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РИА Новости 10:38
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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
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«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Футбол
Червиченко: «Не думаю, что „Спартак“ будет претендовать на место в топ-5»
Не думаю, что "Спартак" в этом сезоне будет претендовать на место в пятёрке и тем более бороться за медали.
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Заказавший невестку отставной генерал МВД арестован на Ставрополье
Ессентукский городской суд Ставропольского края заключил под стражу на два месяца генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко,— говорится в сообщении на сайте суда.
Коммерсантъ 10:30
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В составе МВД РФ появятся подразделения по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий.
REGNUM 08:55
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
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Политика
Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из Сирии
США незаконно вывозят нефть с месторождений на северо-востоке Сирии под предлогом борьбы с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация), заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РБК 09:50
Фигурное катание
Фигуристы Пападакис и Сизерон обновили свой мировой рекорд
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающий в танцах на льду, обновили на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле свой же мировой рекорд в 88,42, установленный еще в марте на чемпионате мира в Японии.
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В ноябре рассмотрят законопроект о возвращении пива на стадионы
Законопроект депутатов от ЛДПР, которые предложили вернуть пиво на стадионы, может быть рассмотрен Госдумой уже в этом месяце.
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Депутаты Рады массово требуют отставки оскандалившегося соратника Зеленского
Руководители всех фракций в Верховной раде Украины требуют отстранить депутата президентской партии «Слуга народа» Яременко с поста главы внешнеполитического комитета.
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