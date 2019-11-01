Общество
РБКМинтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Читать в источнике
Оценить120
с чего всё началось
Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке и других документов, пояснили в Минтруде.Коммерсантъвчера в 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:19, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
Газета.Ru 01:31
Политика
Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны
Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство.
РБК 03:11
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Футбол
Евгений Савин подписал контракт с белорусским «Арсеналом»
Матч ТВ вчера в 09:14
Футбол
Первый канал в прямом эфире покажет матч Россия — Бельгия
Первый канал в прямом эфире покажет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Бельгии.
Спорт-Экспресс вчера в 12:42
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Киберспорт
Blizzard запустила в сети трансляцию фестиваля BlizzCon 2019
Компания Blizzard запустила на YouTube прямую трансляцию с церемонии открытия своего ежегодного фестиваля BlizzCon.
REGNUM вчера в 15:23
Шоу-бизнес
После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов
Появились и некоторые бонусы от произошедшего – выросло некоторое число подписчиков и фанатов, а главное – странным образом выросло число корпоративов.
Телепрограмма вчера в 19:47
Политика
Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.
Вести.Ru вчера в 09:20
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
RT на русском вчера в 09:20
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Фигурное катание
Тарасова высказалась насчет выступления Загитовой в короткой программе
Газета.Ru вчера в 17:19
Общество
В отношении владельца соцсети TikTok власти США начали расследование
Специальный комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS, подчиняется Минфину) начал проверку в отношении китайской компании ByteDance Technology, которая приобрела американский сервис Musical.ly.
REGNUM 01:24
Футбол
Мать Роналду: Мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".
РЕН ТВ 03:09
Хоккей
Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ
RT на русском 00:55
Технологии
Названо допустимое время использования гаджетов для молодежи
Названо максимальное время, которое молодежь может тратить на компьютер и другие электронные устройства без вреда для здоровья.
Газета.Ru 01:37
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Интерфакс вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Московский Комсомолец вчера в 09:03
Происшествия
39 погибших мигрантов в грузовике в Англии оказались вьетнамцами
23 ноября в Великобритании был обнаружен грузовик с 39 трупами мужчин и женщин, среди них — один подросток.
РБК вчера в 20:12
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Общество
Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров
РИА Новости вчера в 16:16
Футбол
Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Арсенал» сыграет с «Вулверхэмптоном». Эту встречу пропустит капитан лондонцев Гранит Джака.
Спорт-Экспресс вчера в 09:42
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Общество
«Роскосмос» разорвал контракт на производство ракеты «Ангара»
Госкорпорация «Роскосмос» разорвала контракт с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».
Lenta.ru 00:14
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18