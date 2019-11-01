с чего всё началось

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Общество На Сахалине создадут министерство по эффективному управлению регионом В Сахалинской области появится министерство по эффективному управлению регионом.

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Гаджеты Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11 В Китае Redmi K20 Pro обновили до MIUI 11 ещё две недели назад. Теперь глобальную версию прошивки начали получать в Индии.

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Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".

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Общество В России вступил в силу закон о надежной работе интернета 1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Политика Пушков ответил на заявление о выплате Киеву «репараций» Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после окончания конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона.

Происшествия Британская полиция назвала погибших в грузовике 39 человек вьетнамцами Помощник начальника полиции графства Эссекс, Англия, Тим Смит рассказал, что найденные в грузовике 39 человек были вьетнамцами.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом США за всю историю Президент Сирии Башар Асад назвал американского коллегу Дональда Трампа лучшим лидером за всю историю страны.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Шоу-бизнес Мужа Анастасии Заворотнюк 4 раза за день остановила полиция 13 июля этого года водитель машины, которая сегодня числится за мамой Анастасии Заворотнюк, был остановлен полицейскими четыре раза.