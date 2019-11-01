Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке и других документов, пояснили
 в Минтруде.
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Порядок выплаты пенсий упростят в России

РЕН ТВ14:28

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Минтруд упростит порядок назначения и выплаты пенсий

Российская газета11:20

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URA.Ru12:07

Минтруд упростит сбор документов для пенсии

Коммерсантъ12:18

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

РИА Новости11:15

Минтруд планирует упростить порядок назначения пенсий

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