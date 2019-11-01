с чего всё началось

Минтруд планирует упростить для граждан порядок назначения и выплат пенсий, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.

Энергетика «Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза» Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).

Политика В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор» В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".

Общество В Петербурге запустят первый в РФ трамвай на водородном топливе По петербургскому Московскому проспекту запустят первый в стране трамвай, работающий на водородных топливных элементах.

Общество Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.

Происшествия SSJ-100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени Пассажирский самолет Superjet-100 успешно приземлился в аэропорту Тюмени, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Экономика МВФ оценил потери Минска из-за налогового маневра в России Белоруссия понесет существенные экономические потери в ближайшие годы при отсутствии компенсации потерь от налогового маневра в России.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Гаджеты Intel прекращает выпуск мини-компьютеров NUC на платформе Cannon Lake Мини-компьютеры Crimson Canyon были представлены менее года назад. И вот теперь говорится, что их выпуск вскоре будет прекращён.

Шоу-бизнес Полуголая Лобода устроила танец бедрами на пляже в Дубае Ну в ролике запечатлено, как артистка танцует в шатре на фоне моря, активно работая бедрами.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.

Происшествия Арестован подозреваемый в убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара Подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара арестовали, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в пятницу, 1 ноября.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Армия и оружие Израиль перехватил семь ракет, выпущенных из Газы В Израиле сработали сирены воздушной тревоги. После этого система ПРО "Железный купол" перехватила все летящие на территорию Израиля ракеты.

Политика Путин пообщался с участниками WorldSkills Президент России Владимир Путин пообщался с участниками движения WorldSkills и Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech 2019, прошедшего в Екатеринбурге.

Происшествия Арестован заказавший убийство невестки отставной генерал МВД В Ставропольском крае суд решил арестовать генерала-майора МВД в отставке Александра Туривненко, которого подозревают в заказе убийства гражданской жены его брата.

Хоккей Виталий Кравцов призвал забыть про очки ради блага «Трактора» В июне 2018 года Виталий Кравцов был выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс».

Общество МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT В МВД России создадут подразделения по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий, в том числе через интернет.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Футбол «Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом "Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.