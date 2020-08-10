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REGNUM
REGNUM

«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников

Москва, 10 августа 2020, 15:11 — REGNUM «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил член Совфеда Андрей Турчак.В источнике
С чего всё началось
Агентство Москва

В «Единой России» предложили увеличить долю оклада в зарплатах бюджетников

Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства», - цитируют секретаря генсовета партии Андрея Турчака в ходе совещания по вопросам формирования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, которое проходит на площадке «Единой России».
Агентство Москва09:46
Подробнее о событии
Вести.Ru

Турчак: как пресечь манипуляции со ставками и дежурствами. Новости на «России 24»

Вести.Ru11:14
REGNUM

«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников

REGNUM08:11
РЕН ТВ

Минтруд предложил установить единую структуру зарплаты учителям

РЕН ТВ09:35
ФедералПресс

«Единая Россия» выступает за пересмотр системы оплаты труда бюджетников

ФедералПресс09:03
URA.Ru

В России предложили изменить зарплату бюджетникам

URA.Ru08:34
ТАСС

«Единая Россия» предложила увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%

ТАСС08:28
Российская газета

В «ЕР» предложили увеличить долю оклада в зарплате бюджетников

Российская газета09:49

Арбитр VAR объяснил, почему не подсказал судье Казарцеву не назначать пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, работавший на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2), объяснил, почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
RT на русском14:56

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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В Крыму выявили рекордное число новых носителей коронавируса

Симферополь, 10 августа 2020, 10:03 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов 10 августа.
REGNUM03:03
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17