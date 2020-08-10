«Единая Россия» намерена реформировать оплату труда бюджетников
Москва, 10 августа 2020, 15:11 — REGNUM «Единая Россия» предлагает реформировать систему оплату труда бюджетной сферы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил член Совфеда Андрей Турчак.В источнике
С чего всё началось
В «Единой России» предложили увеличить долю оклада в зарплатах бюджетников
Медицинским работникам «навешивают» дополнительные дежурства», - цитируют секретаря генсовета партии Андрея Турчака в ходе совещания по вопросам формирования системы оплаты труда работников бюджетной сферы, которое проходит на площадке «Единой России».
Агентство Москва09:46
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