Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей. Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.

Общество В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.

Происшествия Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.

Футбол Куртуа: начал болеть за «Реал», когда мне подарили футболку Касильяса Моя мама работала физиотерапевтом, и у неё был пациент, который ходил на матчи этого клуба и принёс однажды мне флаг и футболку с фамилией Касильяса.

Общество 200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду 28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.

Общество В Китае предсказали пик распространения коронавируса Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Теннис Джокович победил Раонича и 51-й раз сыграет с Федерером Новак Джокович очень легко, в трех сетах одолел Милоша Раонича (уже 10-й раз подряд) и вышел в полуфинал Австралиан опен, где его поджидает не менее легендарный швейцарец Роджер Федерер.

Энергетика Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Кино Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры» Студия Paramount планирует вернуть на экраны фантастическую франшизу «Трансформеры» и запустила в разработку два новых проекта о роботах с планеты Кибертрон.

Общество Лукашенко - колхозам: «Верните долги» Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.