Экономика
ИзвестияМинтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей. Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.
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В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Общество
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Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
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Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь
Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
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Общество
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Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады
«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду
28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.
Общество
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Джокович победил Раонича и 51-й раз сыграет с Федерером
Новак Джокович очень легко, в трех сетах одолел Милоша Раонича (уже 10-й раз подряд) и вышел в полуфинал Австралиан опен, где его поджидает не менее легендарный швейцарец Роджер Федерер.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
Происшествия
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем
Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Кино
Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»
Студия Paramount планирует вернуть на экраны фантастическую франшизу «Трансформеры» и запустила в разработку два новых проекта о роботах с планеты Кибертрон.
Общество
В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом
В Москве создан оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу 2019-nCoV.
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Лукашенко - колхозам: «Верните долги»
Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
Политика
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Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
Политика
Лондон разрешил Huawei участвовать в запуске 5G в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны.