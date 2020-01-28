Экономика

ИзвестияИзвестияМинтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей. Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.
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Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

Gorod4806:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

ТАСС04:42

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Потребительская корзина красноярца: что это такое и что в нее входит

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

Газета.Ru06:22

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

Российская газета05:59

Минтруд предлагает снизить прожиточный минимум до 10 609 рублей

News.ru06:18
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

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Роскосмос переименовал систему поиска опасных астероидов

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На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
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Происшествия

Рыбаков с оторванной льдины эвакуировали на Сахалине

На льдине, оторванной от берега в районе мыса Свободного в заливе Мордвинова, оказались около 600 рыбаков.
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По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
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Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Политика

Главу Чувашии исключили из «Единой России»

Главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева исключили из партии «Единая Россия».
Известия 06:18
Общество

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь

Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Альберт Второй согласился с результатами генетической экспертизы.
Вести.Ru вчера в 23:00
Происшествия

Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

Мужчина, который оставил в аэропорту Шереметьево двоих своих детей и скрылся, самостоятельно явившийся в одно из подразделений Следственного комитета, объяснил, что хотел найти работу в Москве и вернуться за сыновьями.
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Футбол

Куртуа: начал болеть за «Реал», когда мне подарили футболку Касильяса

Моя мама работала физиотерапевтом, и у неё был пациент, который ходил на матчи этого клуба и принёс однажды мне флаг и футболку с фамилией Касильяса.
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Актриса Екатерина Климова опубликовала в своём аккаунте в Instagram новые фото.
Газета Кемерова вчера в 13:47
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Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»

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Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

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Число зараженных новым коронавирусом в Японии достигло шести человек

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус.
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Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»

Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
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Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады

«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
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Общество

200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду

28 января 1820 года к берегам Антарктиды — последнего неизведанного материка — пристали корабли под командованием российских флотоводцев Беллинсгаузена и Лазарева.
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Происшествия

Обвиняемого в убийстве аспирантки Соколова признали вменяемым

Газета.Ru 07:16
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В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа

Известия 06:56
Общество

В Китае предсказали пик распространения коронавируса

Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7-10 дней, но масштабного роста заболеваний не будет, считает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
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Теннис

Джокович победил Раонича и 51-й раз сыграет с Федерером

Новак Джокович очень легко, в трех сетах одолел Милоша Раонича (уже 10-й раз подряд) и вышел в полуфинал Австралиан опен, где его поджидает не менее легендарный швейцарец Роджер Федерер.
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Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
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Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
РИА Новости 26 января в 06:54
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Paramount начала работу над двумя фильмами франшизы «Трансформеры»

Студия Paramount планирует вернуть на экраны фантастическую франшизу «Трансформеры» и запустила в разработку два новых проекта о роботах с планеты Кибертрон.
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В Москве создан оперативный штаб по ситуации с коронавирусом

В Москве создан оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб для мониторинга ситуации по коронавирусу 2019-nCoV.
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Лукашенко - колхозам: «Верните долги»

Александр Лукашенко дал задачу наладить эффективную работу предприятий агропромышленного комплекса региона и подчеркнул, что им не стоит ждать списания их долгов.
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Политика

В Госдуме оценили обвинения спикера парламента Эстонии в адрес России

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Россия пытается «переписать» историю «в угоду своим целям».
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Политика

Лондон разрешил Huawei участвовать в запуске 5G в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разрешил китайской компании Huawei участвовать в запуске сетей 5G на территории страны.
News.ru 07:30
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