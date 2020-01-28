Экономика

ИзвестияИзвестияМинтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей. Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

РБК08:41

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

Gorod4806:54

Минтруд предлагает снизить прожиточный минимум до 10 609 рублей

News.ru06:18

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

Газета.Ru06:22

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

ТАСС04:42
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Ruposters.ru вчера в 04:05
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ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
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Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
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Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
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Минтруд упростил процедуру установления инвалидности

С 1 января 2020 года смягчены критерии установления инвалидности, в том числе при онкологической патологии.
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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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«Трактор» примет на своём льду казанский «Ак Барс»

Первый областной вчера в 03:17
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Мужчина объяснил решение бросить детей в Шереметьево поиском работы

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Кравченко: по муковисцидозу ситуация в области комфортная и спокойная

Напомним, в конце прошлого года по России прошла серия одиночных пикетов, люди с муковисцидозом, и их родственники требовали изменить федеральный закон № 44 о госзакупках, из-за которого иностранным фармкомпаниям стало невыгодно поставлять в страну необходимые больным препараты, и вернуть оригинальные лекарства на местный рынок.
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Общество

Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»

В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Политика

ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
RT на русском 09:05
Происшествия

Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске

РИА Новости 05:37
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На продажу выставлен удлиненный «Гелендваген» за 34 млн рублей

В продаже появился удлиненный Mercedes-AMG G63 в модификации Big One. Его можно приобрести в Германии за 34 000 000 рублей.
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Экономика

Росстат сообщил о росте реальных доходов населения в 2019 году

В 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%, сообщает Росстат.
Ридус 08:39
Финансы

В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза

По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Коммерсантъ 07:31
Шоу-бизнес

Климова порадовала подписчиков снимками в стильном купальнике

Актриса поблагодарила публику за поздравления и теплые слова Этой зимой Екатерина Климова поехала отдыхать на Бали, с собой она взяла четырех детей.
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Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Газета.Ru 09:25
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Послание главы Чувашии Госсовету республики покажут в прямом эфире

Как сообщили в пресс-службе главы, выступление будет транслироваться в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, Национального радио Чувашии, на сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, а также на сайте https://limehd.tv/chavashen и в бесплатном приложении Lime HD TV.
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В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов с углем

Тридцать вагонов с углем, по уточненным данным, сошли с рельсов на станции Мегет Иркутской области, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
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Кристина Орбакайте отменила концерты из-за травмы

Кристина Орбакайте отменила концерты из-за травмы Кристина Орбакайте сломала лодыжку.
Экспресс газета 02:41
Футбол

«Интер» объявил о переходе Эриксена

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«Локомотив» через суд требует от Геркуса более 144 миллионов рублей

"Локомотив" подал иск к бывшему президенту и генеральному директору московского футбольного клуба Илье Геркусу и требует взыскать с него около 144,6 миллиона рублей, сообщается на сайте арбитражного суда Москвы.
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Atari откроет гостиницы для геймеров и киберспортсменов в США

Компания Atari планирует построить в США сеть гостиниц в геймерской тематике.
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Зачем Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

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По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
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Все организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля

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В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
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В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
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