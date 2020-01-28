Экономика
ИзвестияМинтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей
Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей. Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.
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Общество
Мать Иссахар приехала в подмосковную колонию
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Армия и оружие
Транспортные самолёты Ил-112В получат модернизированные шасси
До окончания 2020 года Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО), выпускающее транспортные самолеты Ил-112В, получит усовершенствованные гидроцилиндры и шасси.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 января. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Авто
В Сети появились первые изображения Aurus Komendant
Напомним, премьера российского премиального бренда Aurus состоялась в 2018 году, тогда же была представлена и первая модель — представительский седан Senat.
Здоровье
Специалисты перечислили факторы, которые вредят здоровью печени
Эксперты перечислили факторы, которые вредят здоровью органа.
Политика
ФОМ временно отказался от публикации рейтингов российских политиков
Фонд "Общественное мнение" временно исключил вопрос об электоральных рейтингах российских политиков из опросов до появления хотя бы примерного списка кандидатов на новых президентских выборах, сообщается на сайте фонда.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег знакомую продавщицу
По данным ведомства, вечером 27 января мужчина пришел в магазин, в котором работала женщина, облил ее бензином и поджег.
Происшествия
Пассажирский самолет запросил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет Embraer-170 готовится к аварийной посадке в новосибирском аэропорту "Толмачево", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Путин назначил Виктора Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии Виктора Стригунова.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
Политика
ЕС ввёл санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Евросоюз добавил в санкционный список по Украине семерых россиян, ответственных, по его мнению, за проведение выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Политика
Аксёнов усмотрел роль Зеленского в «хоре врунов»
Президент Украины Владимир Зеленский присоединился «к хору врунов», назвав СССР одним из виновников начала Второй мировой войны, считает глава Крыма Сергей Аксёнов.
Космос
Российский корабль «Орел» совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году
Общество
Принца Гарри и Меган Маркл мечтают вернуть в Великобританию
Напоминаем, что сейчас принц Гарри и Меган Маркл находятся в Канаде на вилле, за которой круглосуточно наблюдают журналисты.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Политика
Нетаньяху намерен в Москве сообщить Путину о «сделке века»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен в среду, 29 января, прилететь в Москву, чтобы сообщить российскому президенту Владимиру Путину об американской «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Экономика
Росстат сообщил о росте реальных доходов населения в 2019 году
Как ранее писал «Ридус», министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил о том, что в этом году размер реальной заработной платы россиян увеличится на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%.
Общество
Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе
Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Гаджеты
Четыре модели Huawei и Honor обновлены до Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Общество
Болгария решила частично отказаться от российского газа
Как заявил тогда исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, переговоры с «Газпромэкспортом» были завершены в последние дни 2019 года и с 1 января Болгария начала получать российский газ через Турцию.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Общество
Мэр Уханя заявил о готовности подать в отставку
Мэр китайского Уханя Чжоу Сяньван заявил, что намерен подать в отставку со своего поста.