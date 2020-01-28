Экономика

ИзвестияИзвестияМинтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Для трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить в размере 11 510 рублей, для пенсионеров — 8788 рублей, для детей — 10 383 рублей. Это связано со снижением цен на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума на конец 2019 года

РИА Новости09:54

Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

Gorod4806:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

Газета.Ru06:22

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

РБК08:41

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

ТАСС04:42
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Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara

CarsWeek.ru вчера в 16:31
Политика

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию.
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Александр Емельяненко вышел из изолятора

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко покинул изолятор временного содержания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Absolute Championship Akhmat (АСА).
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Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
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Китай требует извинений от датской газеты за карикатуру о коронавирусе

Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге КНР вместо звезд схематично изображены вирусы.
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Историка Олега Соколова признали вменяемым

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
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Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»

Фильм должен был состоять из отдельных новелл на основе песен «Машины времени». Ожидалось, что съёмками займутся разные режиссёры.
Профиль 09:21
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Внедорожник, который станет преемником нынешнего Patriot, получит новую раму, независимую переднюю подвеску, совершенно другой интерьер — преимущественно в задней части, а также иную головную оптику и задние фонари.
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Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса

По словам доктора Мясникова, панику вокруг нового коронавируса распространяют те, кому это выгодно.
ToDay News Ufa вчера в 09:33
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
Экономика

Коронавирус обрушил в Китае спрос на крабов из России

Сколько крабов покупает Китай Основной улов идет на экспорт: в 2018 году на Дальнем Востоке, основном регионе промысла, было выловлено 76,7 тыс. т краба, а экспорт составил 58,3 тыс. т. Почти половина идет на экспорт в живом или охлажденном виде: основными покупателями являются Китай, Южная Корея и Япония.
РБК 09:08
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ВС признал законной пенсию в 200 тыс. руб. омскому экс-губернатору

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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
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Шестой сезон Battlefield V называется «Вглубь джунглей»

Следующий сезон Battlefield V получил название — «Вглубь джунглей» (Into the Jungle).
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Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером

Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
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Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
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Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

РБК 06:20
Фигурное катание

В Германии возмутились победой российских фигуристок на ЧЕ

РИА Новости 26 января в 20:07
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Теннис

Макарова объявит о завершении карьеры на турнире в Петербурге

Sports.ru вчера в 08:13
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
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Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарных заводов

На прошлой неделе силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов Белоруссии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на портал tut.by.
Ореанда-Новости 09:08
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
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Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

20 января этого года в кафе женщины обратились к мужчине с предложением убить мужа депутата за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.
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Экономика

Росстат отчитался о росте реальных доходов за 2019 год

Реальные доходы россиян по итогам 2019 года выросли на 0,8%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
9111.ru 09:39
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Шоу-бизнес

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина находится в терапевтическом отделении, у нее высокое давление.
Рамблер вчера в 06:18
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