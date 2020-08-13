Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей
Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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Нижегородские власти решили увеличить прожиточный минимум пенсионеров на 182 рубля
Нижний сейчасвчера в 07:14
Приставы удерживают из моей пенсии 50%, остаток меньше прожиточного минимума. Законно ли это?
Галерея Чижовавчера в 04:09