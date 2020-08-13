Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.