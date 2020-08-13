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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

Минтруд России предлагает установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 рублей на душу населения. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
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Газета.Ru

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Газета.Ru14:33
Lenta.ru

В России предложили изменить прожиточный минимум

Lenta.ru14:31
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13:54
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК14:04
RT на русском

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

RT на русском14:25
Нижний сейчас

Нижегородские власти решили увеличить прожиточный минимум пенсионеров на 182 рубля

Нижний сейчасвчера в 07:14
Галерея Чижова

Приставы удерживают из моей пенсии 50%, остаток меньше прожиточного минимума. Законно ли это?

Галерея Чижовавчера в 04:09

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовой13:27
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«Локомотив» передал Семину серебряную медаль чемпионата России

"Локомотив" передал бывшему главному тренеру команды Юрию Семину серебряную медаль чемпионата России по футболу сезона-2019/20, сообщил РИА Новости директор московского клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
РИА Новости15:06

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новости10:32
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В Минске возобновились акции солидарности с задержанными

Минск, 13 августа 2020, 12:27 — REGNUM В Минске местные активистки второй день подряд продолжают проводить акции в поддержку пострадавших от насилия и задержанных в ходе массовых протестов, начавшихся в Белоруссии из-за недовольства итогами голосования на президентских выборах.
REGNUM05:27
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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