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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъвчера в 15:22
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Телеканал 360°

Эксперт: повышение прожиточного минимума повлияет на рост пенсий

Телеканал 360°10:46
Комсомольская правда

Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

Комсомольская правда03:45
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБКвчера в 14:04
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъвчера в 15:22
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новостивчера в 14:54
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдашвчера в 16:50
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

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