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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ15:22
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РИА Новости

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

РИА Новости14:54
Газета.Ru

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Газета.Ru14:33
Ulpressa

Прожиточный минимум для ульяновцев повысят в среднем на 621 рубль

Ulpressa00:22
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13:54
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемерова15:31
REGNUM

Прожиточный минимум в Чувашии увеличивается на 478 рублей

REGNUM00:05

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Lenta.ru10:21
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ11 августа в 07:09
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Тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на 2 матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из них -- условно.
Коммерсантъ14:04

Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Media13:08
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