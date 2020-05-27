Общество
REGNUMПутин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая. Соответствующее распоряжение дал на совещании 27 мая президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта.Екатеринбург Онлайн11:09
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