Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил утроить пособие по безработице

Минимальный размер пособия по безработице может быть увеличен в три раза - до 4,5 тысячи рублей. Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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с чего всё началось

Выплату коронавирусных пособий по безработице продлили до 1 октября

Сегодня Владимир Путин провел совещание по рынку труда, по итогам встречи президент постановил продлить на три месяца выплату пособий по безработице тем, кто потерял работу после 1 марта.
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Комаровский предрек негативные последствия жесткого карантина

Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.
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С 1 июня в Москве ужесточается масочный режим.
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей

Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
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Как писал NEWS.ru ранее, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России во время пандемии коронавирусной инфекции неприятны.
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Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми

Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
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Общество

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ-2020

Публикуем уточненное расписание ЕГЭ-2020.
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Политика

В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину

Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
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Общество

В Москве увеличат объем оказания плановой медпомощи

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что в столице значительно увеличат объем оказания плановой медпомощи: 5 тысяч коек, перепрофилированных для больных с коронавирусом, вернут обратно.
РИА Новости 14:04
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Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Армия и оружие

В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы

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Путин приказал провести парад Победы 24 июня

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Путин бросил ручку во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
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Транзит российского газа через Польшу остановлен

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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре.
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Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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В Москве с 1 июня откроются автосалоны и непродовольственные магазины

В Москве с 1 июня вновь будут открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, следует из опубликованного в среду, 27 мая, указа мэра столицы Сергея Собянина.
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Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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Здоровье

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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