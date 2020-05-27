Общество
Российская газетаМинтруд предложил утроить пособие по безработице
Минимальный размер пособия по безработице может быть увеличен в три раза - до 4,5 тысячи рублей. Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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Учитывая сегодняшнее положение на рынке труда, согласен продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением установленного срока. Такая мера, договоримся давайте об этом, будет действовать до 1 октября 2020 года.
с чего всё началось
Получать выплату можно вплоть до 1 октября, для продления необходимо лишь обратиться в службу занятости. Кроме того, доплаты в три тысячи рублей семьям с детьми, где родители потеряли работу, распространят на всех безработных.Екатеринбург Онлайн11:09
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Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей
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