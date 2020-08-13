Минтруд назвал величину прожиточного минимума за второй квартал года
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал текущего года в размере 11 468 рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
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Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия
Комсомольская правда03:45