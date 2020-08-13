Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Mockva.ru
Mockva.ru

Минтруд назвал величину прожиточного минимума за второй квартал года

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал текущего года в размере 11 468 рублей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъвчера в 15:22
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

Комсомольская правда03:45
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАССвчера в 13:54
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъвчера в 15:22
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новостивчера в 14:54
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемеровавчера в 15:31
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБКвчера в 14:04
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдашвчера в 16:50

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33

Украина назвала главных покупателей своей военной техники

Киев, 14 августа 2020, 14:11 — REGNUM Общий объем экспорта Украиной вооружения и военной техники в иностранные государства за первое полугодие составил почти $145 млн, сообщил 14 августа государственный военный концерн «Укроборонпром».
REGNUM07:11

В России разработали новый пистолет для Росгвардии

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».
РБК07:40
345

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
82

В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru09:08
11