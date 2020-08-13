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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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Российская газета

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Российская газета10:18
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъ13 августа в 15:22
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
RT на русском

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

RT на русском13 августа в 14:25
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54

Анатолий Байдачный: «Путин спас Россию от всех этих либерастов. Я же помню жизнь в 90-х»

Бывший тренер «Терека», «Ростова» и нескольких белорусских клубов Анатолий Байдачный в интервью Sports.ru высказался о ситуации в Беларуси и своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину.
Анатолий Байдачный: «Путин спас Россию от всех этих либерастов. Я же помню жизнь в 90-х»
Sports.ru12:13
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Astera13:42
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Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05
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