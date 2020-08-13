Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
Подробнее о событии
Российская газета

Цены из корзины

Российская газета10:18
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъ13 августа в 15:22
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
RT на русском

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

RT на русском13 августа в 14:25
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новости16:29
59

РФС оправдал решения арбитра в матче между «Локомотивом» и «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала верными решения арбитра Сергея Иванова по пенальти и желтой карточке в матче между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».
Коммерсантъ16:03

За сутки 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Интерфакс16:10
2,1K

Сторонников лишенного сана схимонаха Сергия отлучили от церкви

"Священник, изверженный из сана, но не покорившийся и продолживший самовольно служение, согласно канонам, сам себя отлучает от Церкви и не имеет права быть восстановлен в служении даже Поместным собором", - говорится в обращении митрополита, которое появилось на сайте Екатеринбургской епархии.
Российская газета13:00
124

Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс13 августа в 03:23
2