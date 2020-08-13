Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
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Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
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Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия
Комсомольская правда03:45