Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.
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с чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ15:22
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