с чего всё началось

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь. 534

Политика Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". 113

Энергетика Китай отказался от «Силы Сибири». Своего газа достаточно Поскольку трубопроводный газ для Китая оказывается самым дорогим, то Пекин режет прежде всего поставки по газопроводам, которые заменяет собственной добычей. 38

Происшествия В Ставрополе задержаны 13 сотрудников университета МВД Правоохранительные органы задержали 13 сотрудников ставропольского филиала университета МВД, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах СК по региону. 133

Политика МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов. 46

Общество Всех задержанных на протестах в Минске отпустят на свободу к утру Всех задержанных во время акций протеста в Минске выпустят из СИЗО до 6.00, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на замглавы МВД Белоруссии - начальника милиции общественной безопасности Александра Барсукова. 2

Политика Четверть российских врачей готова привиться новой вакциной от коронавируса Приложение «Справочник врача» провело опрос медицинских работников о готовности прививаться новой вакциной от коронавируса.

Армия и оружие В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. 71

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Футбол Уткин прокомментировал отстранение Шмурнова от эфиров на «Матч ТВ» Блогер Василий Уткин отреагировал на отстранение комментатора Александра Шмурнова от работы после трансляции матча 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2).

Авто Genesis сертифицировала в РФ новый кроссовер Genesis GV80 Появится и навигационная система с дополненной реальностью. Автомобиль Genesis GV80 будет иметь в салоне активную систему шумоподавления. 8

Политика Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2» Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».

Политика В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org. 161