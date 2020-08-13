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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъ13 августа в 15:22
Российская газета

Цены из корзины

Российская газета10:18
RT на русском

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей

RT на русском13 августа в 14:25
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Дарига Назарбаева подтвердила смерть своего сына Айсултана

"Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате", - говорится в опубликованном в Facebook сообщении фонда первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который возглавляет Дарига Назарбаева.
ТАСС12:03
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В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новости04:21
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The Economist (Великобритания): господство доллара обеспечено настолько, насколько обеспечено глобальное лидерство Америки (The Economist)

Историческая роль глобального кредитора помогает расширять использование этой валюты и способствует ее накоплению в золото-валютных резервах.
ИноСМИ07:32

Офис Зеленского назвал безответственной передачу «боевиков ЧВК» России

«Официальный Минск, к сожалению, уже продемонстрировал, безответственно освободив «вагнеровцев», что историческая близость наших двух народов и принцип взаимной помощи соседей для него лично ничего не стоит», — говорится в сообщении.
РБК13:05
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ru10:49
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