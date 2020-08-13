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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъвчера в 15:22
Подробнее о событии
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новостивчера в 14:54
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдашвчера в 16:50
REGNUM

Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11 468 рублей

REGNUMвчера в 16:55
Комсомольская правда

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Комсомольская правда18:45
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемеровавчера в 15:31
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБКвчера в 14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАССвчера в 13:54

Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

По данным журналистов, авторами письма стали ученые Национальной академии, а большинство подписей принадлежат именно им. В документе, который приводит Onliner, ученые жалуются не только на "беспрецедентные по масштабу и жестокости" действия милиции, но также на массовые фальсификации, которые имели место во время президентских выборов 9 августа.
РБК21:46
8

Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
7

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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Мишустин выделит деньги на больницу на Камчатке, которую строят 10 лет

Петропавловск-Камчатский, 14 августа 2020, 05:27 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Камчатку 13 августа пообещал выделить недостающие деньги на строительство новой краевой больницы, раскритиковав действия предыдущих властей региона, которые так и не смогли построить больницу за десять лет.
REGNUM21:40
9

На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
ТАСС20:22

СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомостивчера в 08:54
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