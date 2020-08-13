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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. Указано, что эта цифра согласована с Министерством экономического развития.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъвчера в 15:22
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Комсомольская правда

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

Комсомольская правда18:45
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдашвчера в 16:50
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБКвчера в 14:04
РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новостивчера в 14:54
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемеровавчера в 15:31
REGNUM

Минтруд предложил установить прожиточный минимум на уровне 11 468 рублей

REGNUMвчера в 16:55
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

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