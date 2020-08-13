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Российская газета
Российская газета

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
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