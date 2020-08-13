Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей
Смотрите также
Лукашенко высказался о забастовках на предприятиях Белоруссии
Опубликовано видео с моментом гибели протестующего в Минске
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голу Шкурина
Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
Новый клип Little Big разочаровал фанатов
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Задержанные в Белоруссии 32 бойца ЧВК отправлены в Россию
В МИД Белоруссии ответили на угрозы ЕС о введении санкций
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
Польша и США подписали договор об активизации военного сотрудничества
У здания посольства Белоруссии в Москве проходит акция солидарности
Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа
В Хабаровске прошла шестая субботняя акция в поддержку Фургала
«Сын» Любови Успенской оказался ребенком Миланы Тюльпановой
Доходы Владимира Путина увеличились за год на 1,1 млн рублей
Лукашенко заявил, что Путин пообещал помочь обеспечить безопасность
Производство российской вакцины от коронавируса стартовало
Директор минского завода признал поражение Лукашенко на выборах
В Башкирии задержаны десятки защитников горы Куштау
ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голу Шкурина
На Валерия Цепкало в Белоруссии завели дело о взятке
Посвященная Курильским островам пятирублевая монета возмутила японцев
У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста
Российский Су-27 подняли на перехват самолета США над Черным морем
Минобороны Белоруссии объяснило присутствие сербских военных в стране
Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи
СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана
Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
на портале проектов нормативных правовых актов.
Подробнее о событии
Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия
Комсомольская правдавчера в 03:45