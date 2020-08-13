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Российская газета
Российская газета

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Стоимость непродовольственных товаров и стоимость услуг в составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличились на 5,2% и 5,1% соответственно.В источнике
С чего всё началось
Минтруд России предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года на уровне 11,4 тыс. руб. на душу населения, говорится в проекте, опубликованном
 на портале проектов нормативных правовых актов.
Коммерсантъ13 августа в 15:22
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РИА Новости

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

РИА Новости13 августа в 14:54
Ёлдаш

Прожиточный минимум на душу населения России станет выше

Ёлдаш13 августа в 16:50
Коммерсантъ

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум на 625 рублей

Коммерсантъ13 августа в 15:22
Комсомольская правда

Плюс 262 рубля: в России повысят прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пособия

Комсомольская правдавчера в 03:45
Газета Кемерова

Минтруд предложил новый размер прожиточного минимума

Газета Кемерова13 августа в 15:31
РБК

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

РБК13 августа в 14:04
ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

ТАСС13 августа в 13:54

Bloomberg: окружение Лукашенко ищет возможности бегства в Россию

Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщает, что люди из окружения президента Беларуси Александра Лукашенко интересовались у Кремля вариантами бегства в Россию, если произойдет отставка действующей власти.
ProUfu.ru13:10
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Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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Полиция нашла мужчину, жонглировавшего ребенком в Сочи

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РИА Новости14:10
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