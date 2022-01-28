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Минтруд предложил внедрить единый тариф по страховым взносам с 1 января 2023 года

Ведомство также предлагает ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года, сообщает
 пресс-служба ведомства.
РБК
В настоящее время круг застрахованных лиц в двух социальных фондах - ПФР и ФСС - различается.
ТАСС
Введение единого тарифа позволит к 2025 году увеличить размер выплат.
Народные новости
Согласно предложенным изменениям, планируется установить единый круг застрахованных лиц, что позволит распространить выдачу больничных на граждан, работающих не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым договорам.
ТАСС

Подробнее о событии

Минтруд предложил ввести с 2023 года единый тариф на страховые взносы
Российская газета12:28
Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года
Московский Комсомолец12:13
Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года
ТАСС10:13
Минтруд предложил ввести единый для работодателей тариф на социальные взносы
Lenta.ru11:27
Минтруд анонсировал рост ряда пособий после введения единого тарифа по соцстрахованию
Life.ru11:10
Минтруд предложил ввести единый тариф на страховые взносы
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