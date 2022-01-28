Согласно предложенным изменениям, планируется установить единый круг застрахованных лиц, что позволит распространить выдачу больничных на граждан, работающих не только по трудовым договорам, но и по гражданско-правовым договорам.
Тело женщины, которая утонула 19 января на реке Оредеж в посёлке Выра (Гатчинский район, Ленинградская область), обнаружили сегодня, 28 января, на расстоянии километра от проруби, в которую она прыгнула.
Администрация президента США Джо Байдена находится на финальной стадии подготовки ограничений, которые будут введены против России в случае ее нападения на Украину, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чиновников.
Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.