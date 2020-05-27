Коронавирус
РИА НовостиМинтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
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Одна из важных мер - это продление выплаты пособий по безработице гражданам, которые ранее потеряли работу, при этом необходимо увеличить минимальный размер пособия по безработице для всех граждан, а не только для тех, кто лишился заработка из-за коронавируса.
— Михаил Мишустин, российский государственный деятельТАСС 10:18
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Минимальное пособие по безработице хотят увеличить в три раза до 4,5 тысяч рублей
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