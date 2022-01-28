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Минтруд предложил ввести единый тариф для взносов по социальному страхованию с 2023 года

Ведомство также предлагает ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года, сообщает
 пресс-служба ведомства.
РБК
В настоящее время круг застрахованных лиц в двух социальных фондах - ПФР и ФСС - различается.
ТАСС
Повышение базы, облагаемой взносами, коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с зарплат от 86 тыс. рублей в месяц и выше.
Известия
В частности, максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году вырастет до 660,9 тысячи рублей с нынешних 435,9 тысячи.
Москва 24

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