РБКМинтруд предложил ввести единый тариф для взносов по социальному страхованию с 2023 годаВедомство также предлагает ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба ведомства.РБКВ настоящее время круг застрахованных лиц в двух социальных фондах - ПФР и ФСС - различается.ТАССПовышение базы, облагаемой взносами, коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с зарплат от 86 тыс. рублей в месяц и выше.ИзвестияВ частности, максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году вырастет до 660,9 тысячи рублей с нынешних 435,9 тысячи.Москва 24Читать далееСвернутьРБКРБКLife.ruVSE42.RUNewInformKonkurent.ruЦарьградНародные новостиЭкономика сегодняREGNUMФАНIvbg.ruКомсомольская правдаРамблерMagadanMedia.ruПрофильЦентральная Служба НовостейПодробнее о событииМинтруд предложил ввести единый тариф на страховые взносыВедомостивчера в 11:31Минтруд предложил ввести единый тариф для взносов по социальному страхованию с 2023 годаРБКвчера в 11:30Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в три группы при внедрении единого тарифаРИА Новостивчера в 11:12Минтруд предложил ликвидировать Пенсионный фонд и объединить все страховые выплаты в однуФонтанка.Рувчера в 11:16Минтруд анонсировал рост ряда пособий после введения единого тарифа по соцстрахованиюLife.ruвчера в 11:10Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 годаТАССвчера в 10:13Минтруд предложил ввести единый для работодателей тариф на социальные взносыLenta.ruвчера в 11:27Показать ещёОценить102Поделиться