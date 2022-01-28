Администрация президента США Джо Байдена находится на финальной стадии подготовки ограничений, которые будут введены против России в случае ее нападения на Украину, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чиновников.
Украинские военные впервые провели учебные стрельбы из противотанковых ракетных комплексов NLAW, которые Украина получила от Великобритании, сообщает в пятницу информационное агентство минобороны Украины "АрмияІпfоrм".
"Симоновский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему Раменскому городскому прокурору Константину Томбулову и другим лицам об обращении в доход государства имущества стоимостью 749 млн рублей, законность приобретения которого они подтвердить не смогли", - отметили в ведомстве.
Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.