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Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года

Минтруд РФ предлагает ввести единый тариф для уплаты взносов по социальному страхованию с 1 января 2023 года.
ТАСС
В настоящее время круг застрахованных лиц в двух социальных фондах - ПФР и ФСС - различается.
ТАСС
Как отметили в пресс-службе, увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше.
ТАСС
В частности, максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году вырастет до 660,9 тысячи рублей с нынешних 435,9 тысячи.
Москва 24

Подробнее о событии

Минтруд предложил ввести с 2023 года единый тариф на страховые взносы
Российская газета12:28
Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года
Московский Комсомолец12:13
Минтруд предложил ввести единый тариф по социальному страхованию с 2023 года
ТАСС10:13
Минтруд предложил ввести единый для работодателей тариф на социальные взносы
Lenta.ru11:27
Минтруд анонсировал рост ряда пособий после введения единого тарифа по соцстрахованию
Life.ru11:10
Минтруд предложил ввести единый тариф на страховые взносы
Ведомости11:31
Минтруд объединит льготных плательщиков взносов в три группы при внедрении единого тарифа
РИА Новости11:12

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