Администрация президента США Джо Байдена находится на финальной стадии подготовки ограничений, которые будут введены против России в случае ее нападения на Украину, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди чиновников.
На 1% подорожал картофель (до 45 руб. за кг), сразу на 5% − свекла (46 руб.), на 4% – яблоки (76 руб.) В то же время в Волгоградской области фиксируется снижение цен на лук, огурцы, рис, хлеб, соль, чай, яйца, молоко и охлажденных кур.
Как уточняет пресс-служба, посетители и сотрудники зоопарка пытались помешать женщине, но им это не удалось, в результате ребенок упал к хищнику с высоты почти 5 м. Сообщается, что кавказский бурый медведь по кличке Зузу следил за действиями женщины лежа в вольере, когда та намеревалась бросить ребенка.
«Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», — цитирует сообщение ТАСС.
Особенностью новой волны заболеваемости коронавирусом с доминирующим "омикроном" становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено, сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко в своём Telegram-канале.