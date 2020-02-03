Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 14:07

На выплату маткапитала могут выделить более 1,5 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 15:35

Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

РБКвчера в 15:25

Маткапитал в 2020 году: 15 апреля получат 466 617 руб. на первого и 616 617 руб. на второго ребенка семьи Бердска

Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:54

На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей

Известиявчера в 13:34

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Наука

Нейтрино помогли уточнить состав мантии Земли

Понять, какой вклад вносят именно они, может помочь измерение потока геонейтрино.
Индикатор вчера в 08:26
Происшествия

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Наука

Европейский протей в течение семи лет находился на одном месте

Anonsens вчера в 16:31
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК вчера в 21:02
Общество

Виктор Томенко поручил готовиться к потеплению в Алтайском крае

Московский Комсомолец вчера в 21:51
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

Владельца крупнейшего сафари-парка Европы "Тайган" Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца, заменив ему меру пресечения в рамках уголовного дела о покусанной львом туристке.
ТАСС вчера в 10:40
Общество

За пределами Китая впервые зафиксировали смерть от нового коронавируса

На Филиппинах умер 44-летний мужчина от заражения нового вида коронавируса. Это первый зарегистрированный случай смерти за пределами Китая.
Новая газета 02 февраля в 03:42
Политика

На Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
РИА Новости вчера в 19:32
Хоккей

18-летний вратарь юниорской сборной Казахстана умер от рака костей

С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни.
Metaratings вчера в 02:08
Футбол

Daily Mail: футболисты «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

В матче 25-го тура АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Тоттенхэму» со счeтом 0:2. По информации источника, после матча футболисты «Сити» попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Бомбардир.ру вчера в 23:48
Энергетика

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала ниже $54

На лондонской бирже ICE зафиксировано падение стоимости фьючерса на нефть марки Brent (с поставкой в апреле 2020 года) ниже $54 за баррель — до $53,98.
REGNUM вчера в 21:12
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Происшествия

Врач помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов рублей

Врач из Красноярска помог россиянину уклониться от армии и лишился миллионов.
Lenta.ru 00:02
Здоровье

Роспотребнадзор назвал способы предотвращения рака

Наиболее важными мерами профилактики возникновения опухоли специалисты назвали соблюдение здорового образа жизни и регулярное обследование.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Помпео позитивно оценил свое «турне» по странам бывшего СССР

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев позитивно оценил сотрудничество страны с Соединенными Штатами.
REGNUM вчера в 19:29
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

Самолет лоукостера «Победа», выполнявший рейс по маршруту Уфа — Внуково выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета, никто не пострадал, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
РБК 00:02
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Политика

Песков заявил о трудоустройстве всех бывших членов правительства

29 января президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с бывшими членами правительства, на которой поблагодарил их за проделанную работу.
Rambler News Service 02 февраля в 06:58
Единоборства

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
ТАСС Спорт вчера в 05:31
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru 02 февраля в 07:17
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Известия вчера в 06:43
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости 02 февраля в 21:35
Общество

«Магнит» приостановил поставки китайских овощей

Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей, заверили представители ретейлера.
Российская газета вчера в 09:31
Политика

В Кремле оценили идею патриарха Кирилла упомянуть Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу включить упоминание о Боге в Конституцию страны.
Известия вчера в 05:27
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Автоновости дня 01 февраля в 04:16
Как работают Яндекс.Новости?
Ежегодное послание президента Федеральному Собранию в 2020 годуБольше новостей по теме
Главное