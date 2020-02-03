Экономика
РБКМинтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала
Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах. Это следует из законопроекта, представленного на портале публикации проектов нормативных актов.
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Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина.ТАСС13:23
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