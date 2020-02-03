Экономика

РБКРБКМинтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах. Это следует из законопроекта, представленного на портале публикации проектов нормативных актов.
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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина.
ТАСС13:23

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Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

РБК15:25

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ru13:24

На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Lenta.ru14:07

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Российская газета13:56

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Известия13:34

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Коммерсантъ14:48

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАСС13:23
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