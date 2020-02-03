Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.

Здоровье От вируса 2019-nCoV скончалось свыше 300 человек По данным, приведенным в сводке ведомства, на 2 февраля 2020-го года зарегистрировано уже 14411 подтвержденных случаев заболевания. за последние сутки заболело 2590 человек.

Армия и оружие Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.

Общество Генпрокуратура попросила снизить срок заключения Константину Котову В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон появилась на вечеринке в прозрачном бра Не успели мы забыть лучшие и худшие наряды звезд с Премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2020, как новая красная дорожка.

Происшествия Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.

Политика Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си» Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика В Айове начались собрания партактива Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.

Общество Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала советы по профилактике онкозаболеваний.