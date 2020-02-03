Экономика
Российская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала
Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
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Маткапитал в 2020 году: 15 апреля получат 466 617 руб. на первого и 616 617 руб. на второго ребенка семьи Бердска
Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:54
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