Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
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Маткапитал в 2020 году: 15 апреля получат 466 617 руб. на первого и 616 617 руб. на второго ребенка семьи Бердска

Курьер. Среда. Бердсквчера в 23:54

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

РБКвчера в 15:25

На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 14:07

На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей

Известиявчера в 13:34

На выплату маткапитала могут выделить более 1,5 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 15:35

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 13:23
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WomanHit.ru вчера в 11:13
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Защита обжалует арест боксёра Кушиташвили

RT на русском вчера в 09:47
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Турция сообщила о нейтрализации 76 сирийских военных в Идлибе

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости вчера в 11:43
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Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

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Газета.Ru 02 февраля в 23:01
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В документе, опубликованном адвокатом Марией Эйсмонт в Facebook, заместитель генерального прокурора Коржинек просит снизить наказание с четырех лет лишения свободы до одного года.
Коммерсантъ вчера в 10:43
Общество

В Китае оценили процент смертности из-за коронавируса

В МИДе Китая назвали очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.
РБК вчера в 22:29
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
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Шарлиз Терон появилась на вечеринке в прозрачном бра

Не успели мы забыть лучшие и худшие наряды звезд с Премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2020, как новая красная дорожка.
Wday.ru вчера в 05:02
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Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Общество

«Уральские авиалинии» отказались брать на борт иностранцев в Китае

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс в китайском аэропорту Сиань-Сяньян.
URA.Ru вчера в 18:45
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Футбол

ФК «Енисей» назвал организатора взлома соцсетей и уволил его

ДЕЛА.ru вчера в 05:59
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Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru вчера в 02:20
Общество

Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

Известия вчера в 20:43
Футбол

«Рубин» арендовал полузащитника «Ольборга» Абильдгора

Спорт-Экспресс вчера в 15:08
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
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Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
РИА Новости вчера в 09:43
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru 02 февраля в 19:37
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Политика

В Айове начались собрания партактива

Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
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Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

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Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
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Григорий Лепс в Париже перенес операцию на голосовых связках

Отечественный исполнитель Григорий Лепс перенес операцию на голосовых связках.
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
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