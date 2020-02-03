Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

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