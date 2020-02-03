Экономика
Российская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала
Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, сообщила ТАСС адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Экономика
Росстат: ВВП России в 2019 году вырос на 1,3%
Рост ВВП России в 2019 году составил 1,3%, сообщил Росстат. Это соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития.
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию
Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
Происшествия
В Сергиевом Посаде в ДТП с автобусом пострадали два человека
Рейсовый автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Московской области, предварительно, пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Игры
Cyberpunk 2077 может оказаться слишком «тяжёлой» для Nintendo Switch
Похоже, проект может оказаться слишком большим для портирования на Nintendo Switch, как это было сделано с The Witcher 3: Wild Hunt — по крайней мере, так заявил Мамайс.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Компания TCL Communication приняла решение о прекращении производства смартфонов под маркой Blackberry.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Культура
Собчак запустит шоу на Первом канале
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Технологии
Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года
Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.
Происшествия
Полицейские нашли автора объявления о продаже девочки в Челябинске
Общество
Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса
Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Армия и оружие
В Сирии убили приближенного Сулеймани
В Сирии убили старшего командира элитного спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Асхара Пашабура.
Авто
Обновленный Changan CS75FL появится в России в феврале
Компания Changan в феврале представит на российском рынке обновленный кроссовер Changan CS75FL.
Фигурное катание
Алина Загитова кинула организаторов ледового шоу
Хэдлайнером и специальным гостем шоу выбрали звезду фигурного катания и олимпийскую чемпионку, 17-летнюю Алину Загитову, которая представила финальный номер программы.
Экономика
Почта Банк и ВТБ объединили программы лояльности
С 1 февраля Почта Банк и ВТБ запустили общую программу лояльности: кешбэк будет начисляться на один счёт в программе ВТБ, сообщает РБК, ссылаясь на представителей организаций.
Футбол
Это’О: Жаль, что уход Сулеймана Керимова разрушил «Анжи»
Камерунцу казалось, что махачкалинский клуб пойдет по пути парижского «ПСЖ» и будет бороться за победу в Лиге чемпионов.
Гаджеты
В Евросоюзе введут единый разъем для зарядки смартфонов
Члены Еврокомиссии большинством голосов призвали разработать закон, обязывающий производителей выпускать зарядные разъемы для мобильных устройств.
Гаджеты
Новейшие чипы AMD заметно подешевели
Ранее в сети сообщали о значительном сокращении стоимости актуальных процессоров AMD.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.