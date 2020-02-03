Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАСС13:23

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Минтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Российская газета13:56

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Lenta.ru14:07

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Коммерсантъ14:48

На маткапитал предложили потратить 1,5 триллиона за три года

РЕН ТВ13:51
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