Экономика

РБКРБКМинтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах. Это следует из законопроекта, представленного на портале публикации проектов нормативных актов.
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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина.
ТАСС13:23

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Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАСС13:23

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Lenta.ru14:07

Минтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Российская газета13:56

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Известия13:34

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ru13:24

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Коммерсантъ14:48
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