Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.

Минтруд предложил выделить на маткапитал более 1,5 трлн рублей

Общество Омбудсмен пообщалась в СИЗО с арестованным Зубковым Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк побывала в СИЗО, где содержат арестованного владельца зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.

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Технологии В ЦПК отреагировали на сообщения о снижении требований к космонавтам Пресс-секретарь российского Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Дмитрий Жуков прокомментировал «Ридусу» сообщения СМИ о планах ЦПК и Роскосмоса снизить требования к кандидатам в отряд космонавтов.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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