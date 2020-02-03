Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд предложил выделить на маткапитал более 1,5 трлн рублей

Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.
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На выплату маткапитала могут выделить более 1,5 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 15:35

Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

РБКвчера в 15:25

На маткапитал предложили потратить 1,5 триллиона за три года

РЕН ТВвчера в 13:51

На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 14:07

На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей

Известиявчера в 13:34

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 13:23
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество

Омбудсмен пообщалась в СИЗО с арестованным Зубковым

Уполномоченный по правам человека в Крыму Лариса Опанасюк побывала в СИЗО, где содержат арестованного владельца зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олега Зубкова.
ИА Крыминформ 03:24
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
RT на русском 03:31
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 00:21
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
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Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочкой

2 февраля вышла передача «Звезды сошлись», в которой дочка Любови Успенской Татьяна Плаксина обвинила мать в жестоком обращении.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Политика

Лукашенко сообщил о планируемой встрече с Путиным 7 февраля

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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Lenta.ru вчера в 07:30
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Онколог оценил рекомендации Роспотребнадзора по профилактике рака

Онколог Михаил Ласков в комментарии РЕН ТВ оценил Роспотребнадзора по профилактике онкологических заболеваний.
РИА Новости 04:31
Авто

Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

Car.ru вчера в 05:02
Происшествия

В Твери автомобиль сбил четырех пешеходов после ДТП

Две машины столкнулись в Твери, после чего одна из них вылетела на тротуар и сбила четырех пешеходов.
Известия вчера в 06:24
Общество

Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом

РИА Новости вчера в 22:20
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НАФИ: уровень инфляции в России знают только 7% граждан

Уровень инфляции (роста цен на товары и услуги в течение продолжительного времени), близкий к официальному значению ЦБ, смогли назвать только 7% россиян (они отметили уровень инфляции от 3% до 5% годовых включительно), говорится в сообщении Аналитического центра НАФИ.
Банки.ру 03:11
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета вчера в 06:56
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Общество

Навальный, Макаревич и Улицкая просят не запрещать марш памяти Немцова

В послании отмечается, что участники марша планируют высказаться о последних предложениях властей России и выдвинуть свои требования.
Росбалт 03:54
Шоу-бизнес

66-летняя Проклова появилась перед зрителями в шортах и без макияжа

Кадр со съемочной площадки выложен в Сети. На снимке актриса без капли макияжа и в удобной одежде.
ТВ Центр 02:44
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Общество

Предсказана скорая масштабная пандемия коронавируса

Согласно специалистам, существует высокая вероятность, что вспышка коронавируса в Китае в скором времени перерастет в пандемию.
Lenta.ru 03:02
Технологии

В ЦПК отреагировали на сообщения о снижении требований к космонавтам

Пресс-секретарь российского Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Дмитрий Жуков прокомментировал «Ридусу» сообщения СМИ о планах ЦПК и Роскосмоса снизить требования к кандидатам в отряд космонавтов.
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Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Известия 02:50
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
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Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Украина намерена подать против России "один-два иска", заявил глава украинского минюста Денис Малюська.
Газета.Ru 01:28
Политика

Кремль пока не приглашал руководство Польши на 75-летие Победы

Руководство Польши пока не получило приглашение в Россию на торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил во вторник, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 04:29
Общество

Игрок КВН из «Армянской сборной» умер в 25 лет

Лидер команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян скончался на 26-м году жизни, о чем стало известно из профиля коллектива в Instagram.
Политическая Экспертиза 04:12
Футбол

Игроки «Манчестер Сити» призвали Гвардиолу отказаться от ротации

Согласно информации издания Daily Mail, после завершения встречи футболисты попросили главного тренера команды Хосепа Гвардиолы воздержаться от постоянной ротации.
Евро-футбол.ру 01:17
Общество

Власти Украины исправили квитанции женщине после скандала с собакой

Скандал с предложением продавать животных ради оплаты коммунальных услуг разгорелся 1 февраля.
Известия 04:17
Политика

Рада по сокращенной процедуре уволила министра Бабак

Депутаты Рады уволили с должности министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.
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