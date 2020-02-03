Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд предложил выделить на маткапитал более 1,5 трлн рублей

Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.
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На выплату маткапитала могут выделить более 1,5 трлн рублей

Телеканал 360°вчера в 15:35

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

Lenta.ruвчера в 14:07

На маткапитал предложили потратить 1,5 триллиона за три года

РЕН ТВвчера в 13:51

На маткапитал в ближайшие три года выделят более 1,5 трлн рублей

Известиявчера в 13:34

Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

РБКвчера в 15:25

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 13:23
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Здоровье

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Шоу-бизнес

Марина Кравец впервые станет мамой

Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Аргументы недели вчера в 08:13
Происшествия

Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца

Российская газета вчера в 09:54
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью

Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
News.ru 00:22
Футбол

Федун высказался об отсутствии скандалов вокруг «Спартака»

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об отсутствии скандалов вокруг команды на зимних сборах, передает газета "Известия".
Газета.Ru 02:27
Политика

Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Газета.Ru вчера в 10:39
Общество

В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.
ТАСС 02:45
Армия и оружие

В Идлибе погибли 4 турецких военных

Вести.Ru вчера в 00:17
Общество

Названы регионы, где россияне чаще всего не платят по кредитам

Коллекторы составили рейтинг регионов России, где жители берут кредиты и не выплачивают их.
Телеканал 360° 01:09
Политика

В США стартовала предвыборная кампания

Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Вести.Ru вчера в 21:04
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
REGNUM 01:43
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Гаджеты

TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry

Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
RuNews24.ru вчера в 13:37
Хоккей

Гретцки: Овечкин не промахивается

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Чемпионат вчера в 23:50
Хоккей

Тренер «Флориды»: «Бобровский сыграл потрясающе»

Официальный сайт НХЛ опубликовал слова специалиста сразу после матча «Флорида Пантерз» - «Торонто Мпейпл Лифс»: 5:3.
ГЛАС.RU 01:37
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
ТАСС вчера в 11:04
Происшествия

Отец убитой женщины из Орла отсудил у МВД 100 тыс. рублей

Znak.com вчера в 15:47
Здоровье

Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России

Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля.
ТК Звезда вчера в 03:38
Армия и оружие

Мантуров назвал сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

РИА Новости 00:54
Шоу-бизнес

Злоумышленники разбили машину известной татарской певице Иркэ

Новый Век 01:18
Футбол

Федун: «Деньги волнуют только две команды - это меня и „Краснодар“. А всем остальным „по барабану“»

Владелец «Спартака» Леонид Федун на канале «Футбольный Биги» в YouTube снова негативно оценил расширение Премьер-лиги до 18 команд.
Евро-футбол.ру 02:09
Политика

Украина готовит новые судебные иски против России

Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Газета.Ru 01:28
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM вчера в 07:17
Общество

В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»

ТАСС вчера в 10:40
Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
РБК 02:23
Авто

Показали новый Mitsubishi Outlander

В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Новые автомобили вчера в 04:08
Общество

Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином

Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».
Lenta.ru 01:07
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