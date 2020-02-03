Экономика
REGNUMМинтруд предложил выделить на маткапитал более 1,5 трлн рублей
Сумма в размере более 1,5 триллиона рублей должна быть выделена на выплаты материнского капитала в 2020—2022 годах из-за расширения программы.
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Здоровье
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
Шоу-бизнес
Марина Кравец впервые станет мамой
Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Происшествия
Суд арестовал боксера Кушиташвили за нападение на росгвардейца
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Футбол
Федун высказался об отсутствии скандалов вокруг «Спартака»
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением об отсутствии скандалов вокруг команды на зимних сборах, передает газета "Известия".
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Общество
В Бельгии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Бельгии зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом, он диагностирован у репатрианта из Китая, который находится в карантине в военном госпитале.
Армия и оружие
В Идлибе погибли 4 турецких военных
Общество
Названы регионы, где россияне чаще всего не платят по кредитам
Коллекторы составили рейтинг регионов России, где жители берут кредиты и не выплачивают их.
Политика
В США стартовала предвыборная кампания
Победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику предвыборной гонки того, что именно он станет кандидатом на пост президента от своей партии, однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.
Происшествия
В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа
Безработный мужчина случайно обнаружил четыре бездыханных тела на территории заброшенной воинской части в Приморском районе Санкт-Петербурга.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Гаджеты
TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry
Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
Хоккей
Гретцки: Овечкин не промахивается
Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (5:3) Овечкин оформил дубль и вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ (695), обогнав легендарного канадского нападающего Марка Мессье (694).
Хоккей
Тренер «Флориды»: «Бобровский сыграл потрясающе»
Официальный сайт НХЛ опубликовал слова специалиста сразу после матча «Флорида Пантерз» - «Торонто Мпейпл Лифс»: 5:3.
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
Общество
Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
Происшествия
Отец убитой женщины из Орла отсудил у МВД 100 тыс. рублей
Здоровье
Зараженных коронавирусом иностранцев могут депортировать из России
Зараженные коронавирусом 2019-nCoV иностранцы могут быть депортированы из России, заявил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами третьего февраля.
Футбол
Федун: «Деньги волнуют только две команды - это меня и „Краснодар“. А всем остальным „по барабану“»
Владелец «Спартака» Леонид Федун на канале «Футбольный Биги» в YouTube снова негативно оценил расширение Премьер-лиги до 18 команд.
Политика
Украина готовит новые судебные иски против России
Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Общество
В Крыму арестовали владельца сафари-парка «Тайган»
Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая
«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
Авто
Показали новый Mitsubishi Outlander
В Сети появились первые реалистичные изображения Mitsubishi Outlander нового поколения.
Общество
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Один бокал вина за ужином может привести россиян к алкоголизму, поскольку этот способ употребления напитка — «европейская формула».