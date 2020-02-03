Экономика

EastRussiaEastRussiaМинтруд предложил выделить на выплату маткапитала 1,5 трлн

Министерство труда России предложило выделить больше 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах. Деньги необходимы для расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплат на второго.
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Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

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На маткапитал россиянам выделят более полутора триллионов рублей

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Российская газетавчера в 13:56

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Коммерсантъвчера в 14:48

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 13:23
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