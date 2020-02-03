Экономика

РБКРБКМинтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

Министерство труда и социальной защиты России предлагает выделить из госбюджета 1,5 трлн руб. для выплаты материнского капитала в 2020–2022 годах. Это следует из законопроекта, представленного на портале публикации проектов нормативных актов.
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Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

РБКвчера в 15:25

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Коммерсантъвчера в 14:48

Минтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Российская газетавчера в 13:56

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Lenta.ruвчера в 14:07

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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала

Газета.Ruвчера в 13:24

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАССвчера в 13:23
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Китай испытывает российский препарат от коронавируса – триазавирин.
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В Твери задержан водитель, автомобиль которого влетел в толпу пешеходов на тротуаре.
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о Кубке Париматч Премьер, а также рассказал об игре новичка красно-белых Александра Соболева.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
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Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей

Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
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Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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В рамках нового исследования беспилотная подводная лодка Icefin изучила основание ледника Туйетса в Западной Антарктиде.
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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
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В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
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Первый самолет вылетел в Ухань за россиянами

Первый самолет ВКС России вылетел в Китай для эвакуации россиян из-за коронавируса, передает "Интерфакс".
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Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
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