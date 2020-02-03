Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца. Первоначально предполагалось выделение 945 млрд руб. Поправки предложено внести бюджет Пенсионного фонда России.
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с чего всё началось

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина.
ТАСС13:23

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Минтруд предложил выделить 1,5 трлн руб. на выплату маткапитала

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Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

Коммерсантъ14:48

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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

ТАСС13:23
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