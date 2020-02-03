Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина.

с чего всё началось

Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца. Первоначально предполагалось выделение 945 млрд руб. Поправки предложено внести бюджет Пенсионного фонда России.

Минтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал

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