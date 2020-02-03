Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца. Первоначально предполагалось выделение 945 млрд руб. Поправки предложено внести бюджет Пенсионного фонда России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минтруд РФ предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах для обеспечения расширения программы на первого ребенка и увеличения размера выплаты на второго в связи поручением президента России Владимира Путина.ТАСС13:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 18:02, Ашберн
Футбол
Тренер вратарей «Спартака» назвал эталонных голкиперов
Тренер вратарей «Спартака» Макс Урванчки признался, что не может приводить в пример для своих подопечных легендарного голкипера «Баварии» и сборной Германии Оливера Кана.
Политика
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Назначение нового премьер-министра Ирака является важным шагом на пути преодоления сложившейся политической ситуации в стране, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.
Общество
Инфекционист назвал срок жизни нового коронавируса
Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Кино
Фильм «1917» получил премию BAFTA как лучший британский фильм
Исторической драме "1917" американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Происшествия
Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе
Армия и оружие
Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая
Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
Здоровье
Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D
Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 могут показать раньше запланированного
Инсайдер Xiaomishka уверяет, что через несколько дней компания только опубликует изображения смартфона, а вот полноценный показ проведут 10 февраля.
Общество
В России могут ввести запрет на вывоз медицинских масок из страны
Минпоромторг предлагает ввести временный запрет на вывоз медицинских масок из России.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.
Армия и оружие
Эрдоган грозит отомстить Дамаску за гибель турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
Наука
На создание устройства, которое предотвращает утечку газа и нефти, ученых вдохновили летучие мыши
Ежегодные утечки нефти и газа являются серьезной проблемой, которая приводит к авариям, наносит вред окружающей среде и обходится в миллионы долларов.
Экономика
Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре
«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
Происшествия
Самолет Air Canada совершил аварийную посадку в Мадриде
"Боинг" авиакомпании Air Canada, совершавший рейс AC837 из столицы Испании в Торонто, благополучно приземлился в аэропорту Мадрида после обнаружения технической неисправности и выработки топлива, сообщает издание The Local.
Энергетика
Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса
Во время торгов на лондонской бирже ICE стоимость североморской нефти опускалась ниже $55 за баррель впервые с начала января 2019 года.
Общество
Вступили новые правила получения шенгенской визы
Новые правила получения «шенгена» вступили в силу со 2 февраля.
Футбол
Кокорин оформил дубль в матче за «Зенит-2»
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Авто
Компактный Suzuki Hustler превратился в новый кроссовер Mazda
В Японии дебютировал Mazda Flair Crossover новой генерации, машина построена на платформе, используемой для компактной модели Suzuki Hustler.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Наука
Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения
Люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются быстрее, если слышат мелодичные звуки будильника.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Общество
Российский инвестиционный форум перенесут из-за коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил перенести из-за коронавируса Российский инвестиционный форум, запланированный в феврале в Сочи.