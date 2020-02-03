Экономика
Российская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала
Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Политика
В СНБО разработали пять шагов, чтобы сделать украинцев «сильными»
В Киеве вновь заговорили о предотвращении "агрессии РФ" против Украины, для этого Совет нацбезопасности и обороны разработал пять шагов, чтобы сделать украинский народ "сильным" в максимально короткие сроки – от трех до пяти лет, заявил замсекретаря ведомства Сергей Кривонос.
Спорт
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта
Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подал в отставку и передал полномочия рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР), сообщает пресс-служба Министерства спорта.
Происшествия
Российского советника с женой нашли мертвыми в Цхинвале
Галь с 2016 года работал в Южной Осетии, он занимался реформированием республиканского здравоохранения.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Наука
Медики нашли способ снизить количество рецидивов аритмии
Ученые из России, США, Польши и Германии выяснили, что ренальная денервация может значительно снизить количество рецидивов аритмии и уменьшить сопутствующую патологии артериальную гипертензию.
Футбол
Кокорин оформил дубль за две минуты в контрольном матче за «Зенит-2»
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
Кино
«Холоп» стал третьим самым кассовым фильмом в России и СНГ
Технологии
Бизнес призвал отложить предустановку российского софта до 2021 года
Закон об обязательной предустановке российского ПО вступает в силу 1 июля 2020 г. Согласно проекту постановления правительства, первыми предустанавливать отечественный софт должны будут производители смартфонов.
Общество
В Крыму арестован директор сафари-парка «Тайган»
В Крыму на два месяца арестован директор местного сафари-парка "Тайган" Олег Зубков.
Общество
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии рынок нефти
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абделем Азизом Аль Саудом.
Игры
Энтузиаст преображает Dark Souls 2 с помощью графической модификации
Пользователь Twitter под ником Stayd ещё в середине января поделился первыми скриншотами своей графической модификации для Dark Souls 2. В основном разработчик меняет освещение и шейдеры, а также дизайн локаций, однако результат значительно преображает игру.
Политика
Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией
Сенатор Алексей Пушков 3 февраля на своей странице в Twitter прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Общество
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить
Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Футбол
Криштиану Роналду вышел на третье место по количеству голов в истории
Общество
Российская модель вышла в свет в откровенном наряде
34-летняя Шейк вышла в свет в бежевом боди и платье-сетке, украшенном кристаллами, английского модного бренда Burberry.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Янчик продал бронзовую медаль РПЛ-2007 в ломбард
Бывший игрок московского ЦСКА Давид Янчик продал бронзовую медаль чемпионата России 2007 года в ломбард за 16,5 тысяч рублей.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Общество
Роскачество рассказало, почему нельзя есть просроченные продукты
Согласно мнению экспертов Роскачества, есть продукты, срок годности которых подошел к концу, небезопасно по крайней мере по трем причинам.
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова похвалилась, что ее платье стоит дороже квартиры
В своём микроблоге Мария похвалилась, что эти шторы стоят дороже, чем квартира.
Общество
Поезд Пекин — Москва пересек границу без пассажиров из-за коронавируса
Поезд, следовавший из Пекина в Москву, пересек российско-китайскую границу без пассажиров из-за нового коронавируса в КНР.
Общество
Стали известны регионы-лидеры по убыли населения
Регионами, в которых в 2019 году наблюдается самая большая убыль населения являются Саратовская (19,0 тыс. человек), Омская (17,6 тыс.), Кемеровская (16,5 тыс.) области, Алтайский край (15,8 тыс.) и Вологодская область (15,8 тыс.) сообщил Росстат, 2 февраля данные опубликованы на сайте «Российской газеты».
Технологии
«Вымпелком» перешел на семейные тарифы
«Вымпелком» (бренд «Билайн») представил новую тарифную линейку для семейного потребления, которая позволяет делиться наполнением пакетов услуг, подключая от трех до шести номеров, носимых устройств и устройств интернета вещей.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.