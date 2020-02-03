Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМинтруд предложил выделить 1,5 триллиона рублей на оплату маткапитала

Минтруд России предложил выделить более 1,5 триллиона рублей на выплаты материнского капитала в 2020-2022 годах в связи с расширением программы.
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Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на выплату маткапитала в 2020-2022 годах

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Газета.Ru13:24

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Lenta.ru14:07

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Коммерсантъ14:48

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РЕН ТВ13:51
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