Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил за три года выделить 1,5 трлн рублей на маткапитал
Минтруд России предложил выделить в 2020–2022 годах 1,5 трлн руб. на материнский капитал после того, как президент Владимир Путин предложил выдавать сертификат за первенца. Первоначально предполагалось выделение 945 млрд руб. Поправки предложено внести бюджет Пенсионного фонда России.
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Дату голосования предложат внести в проект об изменении Конституции
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Четыре офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ Булат Ахматьянов, Руслан Гимадиев, Дмитрий Минов и Всеволод Трофимов погибли 1 февраля не в бою под Алеппо, как сообщалось ранее, а в окрестностях Латакии.
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Президент США Дональд Трамп упрекнул Демократическую партию в неспособности провести внутрипартийные кокусы в Айове, где подсчет голосов сорвался из-за технического сбоя.
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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Экономика
Moody’s назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя
Эпидемия коронавируса типа 2019-nCoV в Китае грозит ухудшить финансовые показатели крупнейших производителей алкоголя из Европы, предупреждают эксперты Moody's.
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К звезде «Зачарованных» Шэннен Доэрти вернулся рак в последней стадии
48-летняя американская актриса Шеннен Доэрти, прославившаяся ролями Бренды Уолш в телесериале «Беверли-Хиллз, 90210» и Прю Холливелл в сериале «Зачарованные» сообщила, что у нее нашли рак молочной железы четвертой степени.
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Кинокомпания Warner Bros. объявила список персонажей, которые появятся в новой экранизации видеоигры Mortal Kombat.
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Россия будет реагировать на военные учения НАТО в Европе, которые запланированы на весну этого года.