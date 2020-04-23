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Российская газетаМинтруд предложил закрыть на карантин дома престарелых
Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. По словам замглавы ведомства Ольги Баталиной, Минтруд направил во все регионы телеграммы с соответствующей рекомендацией.
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с чего всё началось
Минтруд рекомендовал регионам закрыть на карантин стационарные учреждения социального обслуживания, где проживают пожилые россияне. Об этом сообщила в четверг замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате.ТАСС07:55
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