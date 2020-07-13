Общество
РБКМинтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. Это следует из проекта отзыва правительства, сообщают «Известия».
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с чего всё началось
Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования. До сих пор этот вопрос не был урегулирован.Известиявчера в 17:01
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