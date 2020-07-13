Общество

РБКРБКМинтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате. Это следует из проекта отзыва правительства, сообщают «Известия».
Читать в источнике
Комментировать277
с чего всё началось

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Минтруд в целом поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы. Документ в том числе позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования. До сих пор этот вопрос не был урегулирован.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке

РБКвчера в 21:45

СМИ: В России предложили компенсировать затраты на удалённую работу

RT на русскомвчера в 21:38

Допустят в расход: россияне на удаленке смогут вернуть траты на электричество

Известиявчера в 17:01

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу

Lenta.ruвчера в 20:15

«Известия»: россияне на удаленке смогут вернуть расходы за электричество

ТАССвчера в 19:50

Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы

URA.Ruвчера в 18:56

СМИ: Минтруд одобрил проект о компенсации затрат на удаленную работу

РИА Новостивчера в 21:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:34, Ашберн
Политика

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Напомним, что в связи с коронавирусом в России была запущена программа льготной ипотеки под 6,5%. Она распространяется только на новое жилье.
Коммерсантъ 04:24
39
Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
33
Происшествия

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Интерфакс вчера в 11:51
6,1K
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
22
Политика

Президент Анджей Дуда переизбран на второй срок

Коммерсантъ 02:45
355
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
176
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Баку, 13 июля 2020, 08:08 — REGNUM Количество погибших из-за вооруженного столкновения с ВС Армении военных Азербайджана увеличилось до трех.
REGNUM 01:08
2,4K
Политика

Путин прокомментировал уровень безработицы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
RT на русском 04:29
524
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
191
Экономика

Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам

Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.
РБК вчера в 23:04
Экономика

Поступил в продажу сахалинский молодой картофель

Стоит отметить, что цена на картофель — 60 рублей за кг.
Сахалин.Инфо 03:55
4
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике

Андрей Губин впервые за последние 15 лет спел на публике.
Актуальные Новости 01:21
19
Политика

Китай ввел санкции в отношении четырех американских законодателей

Китай наложил санкции на четырех американских законодателей в качестве ответного шага на введение ранее американской стороной визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих чиновников из КНР.
ТАСС 04:29
Театры

Спектакли онлайн: что посмотреть в пятницу 10 июля

Театры переходят в онлайн на время карантина и показывают спектакли в прямом эфире либо временно выкладывают в открытый доступ.
Чехов сегодня 10 июля в 03:43
Здоровье

На Среднем Урале обнаружено ещё 286 носителей коронавируса

REGNUM вчера в 04:05
1,4K
Происшествия

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Москва, 13 июля 2020, 08:37 — REGNUM Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, и передаст его в скором времени в суд.
REGNUM 01:37
197
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
2
Общество

Пандемия. В Саратовской области самоизоляцию продлили до 26 июля

В Саратовской области режим самоизоляции для граждан из группы риска по коронавирусу рекомендовано продлить до 26 июля.
Четвертая Власть 03:06
14
Шоу-бизнес

Ургант показал фанатам фото своих дочерей

«Худшая реклама генетического теста», — написал Ургант под фотографией старшей дочери. Поклонники пришли в восторг от снимков.
ФАН 03:35
2
Политика

Японские правые требуют от Абэ не слов, а действий в отношении соседей

Японским правонационалистическим силам, похоже, надоели дипломатические демарши своего правительства в адрес соседних стран по поводу неудовольствия их политикой в отношении островов, которые Токио считает «своими».
REGNUM 04:03
1
Экономика

Продажи элитных загородных домов в Подмосковье упали на фоне пандемии

По итогам первого полугодия 2020 года объем предложения на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье сократился на первичном рынке на 13%, а на вторичном — на 6%. Об этом говорится в исследовании Knight Frank, поступившем в РБК.
РБК 01:00
Происшествия

СКР возбудил дело после разлива на Таймыре 44 тонн авиатоплива

Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело по факту разлива 44 тонн авиатоплива на Таймыре.
Коммерсантъ вчера в 10:55
326
Политика

В МИД прокомментировали решение превратить собор Святой Софии в мечеть

Решение Турции сделать мечеть из собора Святой Софии является внутренним делом страны, в которое никто не должен вмешиваться, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин, обратив внимание на значение этого объекта с точки зрения объекта мировой культуры и цивилизации.
РИА Новости 03:14
Общество

Многодетным семьям с детьми до трёх лет предложили предоставлять нянь

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять услуги нянь многодетным семьям, в которых как минимум двое детей младше трёх лет.
RT на русском вчера в 23:05
14
Гаджеты

Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно

Госзакупки, связанные с iOS и Android Госорганы и компании с госучастием ежегодно тратят миллиарды рублей на закупку смартфонов и планшетов с предустановленными операционными системами Apple iOS и Google Android, а также на создание и техподдержку мобильных приложений под соответствующие зарубежные платформы.
CNews 02:16
35
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
3,5K
Культура

Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня вчера в 12:26
73
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,3K
Общество

Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
Lenta.ru 02:35
18
Кино

Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa вчера в 08:38
103
Как работают Яндекс.Новости?
Главное